نانسي عجرم تلتقي الجمهور مجدداً في أضخم حفلات موسم الرياض

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم مجدداً للقاء الجمهور ومحبّيها في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تحيي نانسي حفلاً غنائياً جديداً في الرياض مساء 17 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري يشاركها فيه النجمان وائل كفوري ووائل جسار.

وستقدّم نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات. “عجرم” أعلنت عن الحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة البوستر الخاص بالسهرة وأرفقته بتعليق جاء فيه: “من جديد منلتقي بموسم الرياض بحبكن”.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما وتستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.