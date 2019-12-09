“العميد” يقتحم الترند وتيم حسن يشكف عن بروموهات المسلسل

متابعة بتجــــــــرد: ينتظر جمهور النجم السوري تيم حسن، عرضه مسلسله الجديد “العميد” في شهر كانون الثاني/يناير المقبل بفارغ الصبر.

تيم حسن كشف خلال الساعات الماضية عن البروموهات الخاصة بالمسلسل، إلى جانب صورة واضحة للشخصية التي يجسدها في أحداث العمل.

وفور إطلاقها، تناقلها محبّو “حسن” البروموهات بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واقتحم اسم “العميد” الترند عبر موقع “تويتر” في عدد كبير من البلدان العربية.

مسلسل “العميد” من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن بطولة تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.