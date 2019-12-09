موسوعة غينيس تشكّك بما نشره تامر حُسني.. وعمرو دياب يدخل على الخط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُثير خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا حول حقيقة دخول الفنان المصري تامر حسني موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكثر فنان ملهم في العالم، إذْ تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتهم الفنان المصري بالتضليل والكذب، وذلك بسبب عدم إدراج اسمه ضمن الموسوعة بشكل رسمي.

وانتشرت صورة رئيسية لـ"غينيس" عبر موقعها الإلكتروني تصدّرها الفنان المصري عمرو دياب، الذي يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط، وبدأت التكهنات حول حقيقة لقب تامر حسني، حيث عقد البعض مقارنة بينه وبين مواطنه بسبب هذا التجاهل.

وانتقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي للصفحة الرسمية للموسوعة عبر "فيسبوك"، وتركوا تعليقات للاستفسار حول الأمر وتساءل الكثيرون: "هو تامر قليل عشان التجاهل ده؟"، وتجاذب الكثيرون أطراف الحديث ونشروا صورة عمرو دياب المتصدرة لموقع الموسوعة.

واستمر الجدل بشأن لقب "الفنان الأكثر إلهامًا في العالم"، مشيرين إلى أن التوقيعات التي تمّت على لوحة الإعلانات في مارينا مول أبو ظبي قبل يومين تُعدّ "شحاته" ولا قيمة لها. فيما سخر البعض الآخر من صورة تسلم تامر حسني لدرع موسوعة "غينيس" على اعتبار أنه تغنى بلقب ليس حقيقيًا.

وبدأت القصة حول الجدل والاتهامات بعدما تحدث المحاضر أحمد الشيخ مقدّم برنامج "30 فبراير" عبر صفحته في فيسبوك، عن تفاصيل دخول الفنان تامر حسني موسوعة "غينيس ريكورد" العالمية.

وأكد "الشيخ" خلال منشوره أن تامر حسني ادّعى كذبًا أنه دخل الموسوعة العالمية، باعتباره المطرب الأكثر تأثيرًا وإلهامًا، وله العديد من الأعمال الخيرية، وكافح بأعماله تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب.

وأضاف أنه وبالعودة إلى الفيديو الذي نشره تامر حسني حين أعلن دخوله للموسوعة، لم تذكر المذيعة عن أن تلك الجائزة للأعمال الخيرية أو غيره، بل تم اجتزأ كلامها: "الرقم السابق كان 4 آلاف بينما الرقم الذي حصل عليه تامر هو أكثر من 12 ألف".

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وقالت موسوعة غنيس في بيان لها أن تامر حسني استطاع كسر الرقم القياسي العالمي، للأرقام القياسية لأكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات، وليس الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم كما تداولت العديد من وسائل الإعلام.

وهذه الجزئية تحديدًا تشكّك في ما نشره تامر حسني منذ ساعات قليلة صورة له عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث علقّ قائلًا: "من أجمل وأعظم أيام حياتي يوم دخولي موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم واللي مفرحني ومشرفني إني حصلت عليها على مستوى العالم مش الشرق الأوسط بس وكمان إني أحصل عليها في السن ده وبالقيمة دي أنا فعلًا فرحان من كل قلبي الحمد لله".

وتابعت "غينيس" في بيانها: "المؤسسة لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، نمتلك في غينيس للأرقام القياسية معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة، أهمها أن يكون الإنجاز قابلًا للقياس والكسر وأن يكون ذا معايير واضحة محددة، وأن يكون قابلًا للتقييم والتحقق من صحته".

وأكدت أنها السلطة الدولية التي تُعني بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم، وأن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري.

يُذكر أن تامر حسني حصل على الجائزة لتحقيقه أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات بـ 12,086 مشاركة، متخطيًا الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4,900 مشاركة جرى تسجيلها في الخامس من شهر ديسمبر 2017.