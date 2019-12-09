أصالة أبرزهنّ.. فنانات أحدثن ضجّة عارمة في الـ 2019 (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهد عام 2019 الذي شارف على النهاية العديد من القضايا الفنية التي شغلت بال الجمهور، وأحدث ضجة عارمة بينهم، استمرت منها لأسابيع بل لأشهر أيضًا نتيجة المضامين التي حملتها.

والمُتابع لتلك القضايا بين الفنانين يجد أن الفنانة السورية أصالة نصري قد تربّعت على رأسها، كيف لا وقد شغلت بال الجمهور طويلاً سواء في ظل خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام، أو قضية طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

ورغم أن القضية الأولى بين أحلام وأصالة قد طُويت صفحاتها، وقرر الثنائي رسميًا عدم التصالح وفضّلتا الابتعاد بعد تبادل للاتهامات بينهما على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، فإن قضية طلاق الفنانة السورية لم تُحسم بعد، وما زالت حديث المتابعين.

وتشعبت قضية أصالة والعريان وأخدت أبعادًا مختلفة، إلا أن الثنائي فضّل الصمت في وجه تلك الأنباء التي راجت بقوة عن خلافهما وطلاقهما، ويبدو أننا لن نشهد نهاية للقضية هذا العام.

ليس هذا فحسب؛ بل دخلت أصالة أيضًا في خلاف مع النجمة المصرية أنغام بعدما تزوجت الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث هاجمت الفنانة السورية زميلتها أنغام، ووصفتها بـ"الغدّارة خرّابة البيوت"؛ بعد زواجها، خاصة وأن الزوجة الأولى لإبراهيم وهي ياسمين عيسى مقرّبة من طارق العريان.

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وأشارت أصالة إلى أنها أحسَّت بالغدر، بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن كثيرين كانوا يعتبرونهما شقيقتين.

وهناك قضايا أخرى أحدثت جدلاً واسعًا بين المُتابعين هذا العام لكنها صفحاتها قد طُويت، ولكن يتم ذكرها بين الحين والآخر، وتحديدًا في اللقاءات الإعلامية لكشف المزيد عنها، خاصة وأنها تلقى اهتمامًا بين الجمهور وتُعدّ مادة دسمة للإعلاميين.

ومن بين تلك المواضيع التي أثارت الجدل، حمل الفاشينسيتا الكويتية روان بن حسين الذي كان مُفاجئًا للجمهور حسب قولهم، بعد زواجها الذي لم تُعلن عنه قبل أشهر قليلة.

كما تصدرت قضية وفاة شابة بسبب مُنتج روّجت له الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود حديث الجمهور، إلا أن الأخيرة لم تقف صامته في وجه هذه الاتهامات وردّت عليها.

الفيديو أعلاه يرصد مجموعة من القضايا الفنية التي أحدث ضجة بين الجمهور عام 2019، فمن كانت القضية الأكثر اهتمامًا حسب رأيكِ؟