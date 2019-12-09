توافد الفنانين على حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

توافد اليوم العديد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور الحفل الختامي للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، التي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، والتي استمرت فعالياتها على مدار الأسبوع الماضي. وتضمنت قائمة الفنانين الذين حضروا للختام، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، ود. سميرة محسن، ود. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان، والمخرج محمد سامي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد السعدني، والسوري جمال سليمان، والأردنيان إياد نصار ومنذر رياحنة، ولقاء الخميسي.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بجانب إعلان الجوائز.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوي، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. إنجي البستاوي.

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