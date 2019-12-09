المدير التنفيذي لمهرجان جرش يسعى لاستضافة الفرق الروسية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية غليب ديسياتنيكوف، في مقر سفارة بلاده في عمّان، لبحث إمكانية المشاركة الروسية ضمن فعاليات الدورة 35 من المهرجان. واتفقا على استضافة فرق فلكلورية روسية بالإضافة الى فرق باليه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يجريها المدير التنفيذي للمهرجان مع السفراء في المملكة بهدف توسيع مستوى المشاركة بفعالياته للعام 2020 محلياً وعربياً وعالمياً.

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وتعتبر فرق الباليه في روسيا الاتحادية من أفضل الفرق عالمياً. وهي تؤدي أجمل العروض على مستوى العالم بمذاقٍ فني رفيع، نظرا لتمسكها الصارم بتقاليد الباليه الروسي العريقة، وحرصها على جميع التفاصيل التقليدية لهذا الفن، بما في ذلك عناصر الديكور والإضاءة والأزياء، ناهيك عن المستوى المبهر من أداء المجاميع والصوليستات التي يؤديها خريجو أكاديمية "آ.ي.فاغانوفا" للباليه الروسي في بطرسبورغ. وهي إحدى أهم وأعرق الأكاديميات لهذا الفن في العالم.

بدوره أشاد السفير الروسي بالعلاقات المميزة بين البلدين، مثمناً سعي المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في إبراز حالة التنوع في برنامج فعالياته من خلال مشاركة فرق عالمية بهدف إتاحة المجال لرواده بالاطلاع على ثقافة وحضارة الأخر.

