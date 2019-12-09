شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام على نهاية تصوير فيلم "شريط 6" لـ خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج محمد سلامة من تصوير مشاهد فيلم "شريط 6"، لافتا إلى أنه تتبقى له 6 أيام وينتهى من مشاهد العمل بالكامل.

وقال المؤلف محمود حمدان لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تصوير المشاهد المتبقية للأكشن والمطارات للفيلم فى عدة أماكن متفرقة بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم برأس السنة.

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وأضاف أنه سعيد جدا بالعمل مع خالد الصاوى وأسرة الفيلم ككل، وأيضا ضيوف شرف داخل الأحداث، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وقت طرحه فى السينما.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.