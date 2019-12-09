شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يتعاون مع خالد فرناس فى أغنية جديدة بعنوان "يلا كمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب أحمد بتشان مع الشاعر الغنائي خالد فرناس، بأغنية جديدة "يلا كمل" وهي من ألحان وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى يتعاون الشاعر خالد فرناس مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد مجدى، ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تقدمه بشكل مختلف وجديد عليه تماما.

أحمد بتشان هو من أشهر نجوم الشباب فترة الأخيرة هو ابن الفنان الشعبي حمدي بتشان، شارك بالغناء في عدد من أفلام وهما أغنية "قابلتك امتى"، الأغنية الدعائية لفيلم نص جوازة لنبيل عيسى ومريم حسن، و أغنية "أنا مش حرامي" لفيلم الهرم الرابع، وأغنية "بستغبى" من فيلم كرم الكينج.

كما شارك بتشان أيضا فى مسلسل "الأسطورة" بأغنية "راح" التى كتبها عصام حجاج، ولحنها تامر حجاج، ووزعها عادل حقى، وتأتى الأغنية ضمن أحداث المسلسل.