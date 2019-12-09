بعد الإعلان عنها.. 8 معلومات عن أول مسرحية لشيكو وهشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
أعلن الفنان هشام ماجد البدء في مسرحية "عطل فني"، من بطولته إلى جانب صديقه وزميله شيكو، ومن المقرر أن تعرض في موسم الرياض.
ونرصد في التقرير التالي 10 معلومات عن المسرحية..
- من بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا
تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر ومحمد الزغبي وضياء محمد.
- كتب أغنيات المسرحية الشاعر أمير طعيمة.
- من إخراج الممثل أوتاكا.
- تشهد المسرحية التعاون الأول بين أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو، بعد أن تعاون مع شريكهم الثالث أحمد فهمي في أعمال "ريح المدام" و"كلب بلدي" و"الواد سيد الشحات".
- تعد أول عمل للفنانة نشوى مصطفى، بعد أن أعلنت رغبتها في العمل قائلة: "حد عنده واسطة؟، عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا، ومثلت قبل كده، وفيه ناس قالت إني ممثلة ييجي مني".
- "عطل فني" تعد المسرحية الأولى لهشام ماجد وشيكو.
- هناك فيلم يحمل الاسم نفسه، تم تصويره ولم يعرض بعد من بطوة مدحت تيخا.
- المسرحية تعد أول تجربة مسرحية للشاعر أمير طعيمة، وأول تجربة للممثل أوتاكا كمخرج.
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