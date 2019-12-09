شاهد أجمل إطلالات المشاهير خلال مهرجان مراكش الدولى للسينما 2019

الإثنين 9 ديسمبر 2019

للسجادة الحمراء سحر خاص يدفع العديد من المهتمين بالموضة والأزياء لمتابعتها طوال الوقت من أجل التعرف على أبرز وأجمل الإطلالات للفنانات والمشاهير، أو حتى لمعرفة آخر ما وصلت إليه صيحات الموضة والأزياء فى العالم، حيث يحرص النجوم على اختيار إطلالاتهم بعناية شديدة، ومع انتهاء مهرجان مراكش السينمائى الدولى السنوى الذى يقام بدولة المغرب العربية، نشر موقع مجلة "harpers bazaar arabia" مجموعة من إطلالات الفنانات المفضلة على السجادة الحمراء، فدعونا نتعرف عليها.



وشاركت الممثلة المصرية بشرى فى المهرجان الدولى للفيلم المغربى، واختارت ثوبًا باللون الأزرق من تصميم المصمم اللبنانى سعيد قبيسى.

أما النجمة العالمية تيلدا سوينتون فارتدت فستانًا قطنيًا بحريًا من مجموعة شانيل SS20 الجاهزة مع مجوهرات شانيل الراقية، وفى إطلالة أخرى لها كانت ترتدى بدلة من حيدر أكيرمان وردية اللون مع أحذية حمراء.

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واختارت النجمة والممثلة التونسية هند صبرى ثوبًا مخمليًا باللون البنفسجى من مجموعة مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، وفى إطلالة أخرى لها ارتدت قفطانا من "رافينتى هوت كوتور" مع مجوهرات "رافينيتى".

وكانت نعومى واتس ترتدى فستان من مصمم الأزياء Erdem المطبوع بالأزهار "فلورى" مع مجوهرات Silvia Furmanovich وأحذية Giuseppe Zanotti.

أما ماريون كوتيار فارتدت فستانًا أسودًا من شانيل، وارتدت كاميلا مورونى ثوبًا بلون الذهب يشبه فى تصميمه من الأسفل "البليسيه" من إيترو.

وتم تكريم النجمة الهندية بريانكا شوبرا فى هذا الحدث، وظهرت وهى ترتدى السارى الهندى الذى يعبر عن هويتها من تصميم "أبو جانى سانديب خوسلا"، واختارت معه مجوهرات "لورين شوارتز".