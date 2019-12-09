أيامنا الحلوة تقدم نوستالجيا الزمن الجميل فى ساقية الصاوى يوم 20 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة أيامنا الحلوة لتقديم توليفة موسيقية لملكوت النوستالجيا وأيام الزمن الجميل، من أعمال كوكب الشرق وسيد دريش ومحمد فوزي وفريد الأطرش فى حفل غنائي جديد بساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري. وتعتبر أيامنا الحلوة من أقدم الفرق الغنائية فى مصر، ووضع حجر أساسها المايسترو محمد عثمان منذ 15 سنة، وتضم 15 مطربًا ومطربة، زهرة رامي، شريف إسماعيل، رامي رفعت، محمد خلف، عمرو كمال، محمد عباس، أحمد محسن، سلمى صباحي، رضوى سعيد، أميرة السيد، مروة أبو زيد، رباب ناجى، داليا وشادى عبد السلام والطفلة نور عثمان، وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغاني والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائي متنوع.

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