خاص الفن- أروى جودة تلحق بالممثلات المغنيات

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في خطط الممثلة المصرية ​أروى جودة​ والتي قررت أن تقوم بالغناء مثل نظيرتها من الممثلات اللواتي قمن بذلك مثل سمية الخشاب ودنيا سمير غانم، وقد علمنا بأن أروى انتهت من تسجيل أغنية بالفعل ستكون هي الاولى لها في مشوارها الغنائي ، والمفاجأة هي ان الاغنية تم تسجيلها في بيروت مع الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي وستكون ضمن ألبومه المقبل الذي سيضم العديد من الفنانين ايضا، وتفكر أروى في تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب بعد طرح الألبوم.

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