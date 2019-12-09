خاص- يسرا اللوزي في اجازة بسبب الحملخاص الفن- أروى جودة تلحق بالممثلات المغنياتخاص الفن – زينة بارافي تعيش قصة حب وأهلها يعارضونهاخاص الفن- أسعد رشدان: نعيش تراجيديا في لبنان اكثر مما نراه في الدراما

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الفترة الماضية نشاط فني كبير للممثلة المصرية يسرا اللوزي والتي قدمت العديد من الأعمال بين الدراما والسينما ولكن يسرا التي تستعد لإستقبال مولودها الثاني قررت الحصول على اجازة من الدراما الرمضانية هذا العام كي تتفرغ لتجربتها في الحمل والولادة خلال الأشهر المقبلة بعد أن انتهت من تصوير العديد من الأعمال وهي لا تزال في اشهر الحمل الأولى.
يسرا اللوزي تعمل على متابعة جنينها اسبوعيا لدى الطبيب من اجل الاطمئنان على المولود وبدأت في الترتيبات اللازمة الخاصة بالولادة والأمومة في الفترة المقبلة.
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