شاهد.. ناشط سعودي: “إذا تداوم مع بنات ولا تتحرك فيك غرائز أنصحك تزور طبيب نفسي”

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 05:00 صباحاً - أشعل المؤثر السعودي منصور الرقيبة موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، بعد انتقاده للاختلاط بالعمل في المملكة معتبرا ذلك “مثيرا للغرائز” .

ونشر الرقيبة مقطع فيديو انتقد فيه الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء ورأى أن هذا الأمر يثير غريزة الطرفين على حد سواء، خصوصا إذا استمر الاختلاط بين الجنسين في العمل لمدة 6 ساعات يوميا.

أثار حديث المؤثر السعودي موجة من الجدل على موقع تويتر وانقسم المغردون بين مؤيد لحديث الرقيبة وبين مهاجم له ومطالبا إياه بالتوجه إلى طبيب نفسي.

وقال أحد المغردين: “انا موظف في مكان مختلط ما اعمم على الجميع كل مكان فيه الصالح والطالح البنت اللي بتفسد بتفسد ب اي مكان والعكس بـ اي مكان متى ماكنت الحرمة محتشمة ما احد يرفع عينه عليها لأنها ارضت ربها قبل ترضي نفسها لغة التعميم والشهوة الحيوانية غير منطقية على الجميع”.

وردا على اتهامه بالشهوانية، قال الرقيبة خلال مقطع مصور “إذا أنت تداوم مع بنات 6 ساعات في اليوم وغضيت بصرك، لكن طاحت عينك عليهم ولم تتحرك فيك غرائز، فأحسن الله عزاءك في رجولتك، فأنصحك أن تراجع طبيب نفسي ودكتور مسالك”.