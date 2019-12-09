شاهد.. عضوان الاحمري: “اغلاق الجزيرة لم يعد من المطالب الملحة في المصالحة”

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 05:00 صباحاً - كشف الإعلامي السعودي عضوان الأحمري، تفاصيل حول المصالحة الخليجية المرتقبة مع قطر، والتي بدأت لقاءاتها منذ عدة أيام.

وقال عضوان الأحمري، خلال استضافته ببرنامج “العالم هذا المساء” على فضائية “الحدث”، إن “بوادر الإنفراجة الخليجية المرتقبة بعد 3 أيام موجودة، ولكن تتم أو لا تتم هذا يعتمد على مدى التزام الجانب القطري بحضور القمة أو بالمباحثات التي بدأت منذ حوالي 5 أيام”.

وحول المبادرة التي تقدمت بها قطر، أوضح “الأحمري” أن قطر تقدمت ببند حول التخلي عن جماعة “الإخوان المسلمين” وهو بند من ضمن البنود الـ13، والتي تم إلغاءها بعد انقضاء المهلة الزمنية وبقيت المبادئ الستة التي كان من ضمنها عدم دعم جماعات الإسلام السياسي.

وأضاف عضوان الأحمري أن من ضمن المطالب كان إغلاق قناة الجزيرة، وهو المطلب الذي اعترض عليه كثير من الكُتاب السعوديين وقتها لتنافيه مع حرية التعبير في المنطقة، متابعًا: “اليوم لا أريد أن أطلق حكمًا مطلقًا، ولكن أعتقد أن قناة الجزيرة لديها تغير بلهجتها في التعامل مع الأحداث، وأيضًا فقدان المصداقية، لذا لا أعتقد أن غلق الجزيرة من المطالب الملحة في المصالحة القادمة”.