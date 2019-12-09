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#renegades_of_europe #lily #film #cinema #action #misshotty #blondehair #haifawehbe . #أشباح_أوروبا #لي_لي #سينما #فيلم #تشويقي #هيفاء_وهبي . ???? @david_abdallah ????♀️ @latelier.decoiffure [email protected] Stylist @mhmd.krayem1
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Dec 5, 2019 at 2:23pm PST
وتدور أحداث هذا الفيلم في قصص من الحماس والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.
فيلم “أشباح أوروبا ” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد الفيشاوي بـ “نيولوك” مع هيفاء وهبي.. ومصطفى خاطر ساخرا: “كريستيانو رونالدو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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