النجم التركي إبراهيم شيليكول يُرزق بمولوده الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم التركي إبراهيم شيليكول على لقب «بابا» رسمياً بعد أن استقبل مولوده الأول من زوجته ميهره، واطلق عليه اسم «علي».

زوجة النجم التركي ومولوده بصحة جيده، حيث وُلد بوزن يصل إلى 3 كجم، وطول 51سم، وفي الوقت الذي لم ينشر فيه شيليكول أي صور لمولوده حتى الآن، تلقى النجم التركي تهاني محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لزوجته ومولوده تمام الصحة والعافية، كما طلبوا منه نشر صورة لنجله.

Advertisements

يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017.

من ناحية أخرى، يصور إبراهيم شيليكول حالياً مسلسله الجديد «قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، بالإضافة لفيلم إيراني تركي بعنوان «ثمالة الحب» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.

مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.