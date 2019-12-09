نجمة The Vooce Kids لين الحايك تحتفل بعيد ميلادها الـ16.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية لين الحايك بعيد ميلادها الـ16 في أجواء مبهجة بمنزلها في حضور مجموعة من أقرب أصدقائها وأفراد أسرتها

لين شاركت متابعيها بصورة من الحفل، ظهرت فيها أمام قالب كيك يحمل رقم «16»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.

يُذكر أن لين اشتهرت في العالم العربي بعد فوزها بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من برنامج The Vooce Kids، وكانت ضمن فريق النجم العراقي كاظم الساهر.

من ناحية أخرى، طرحت لين في مشوارها الغنائي الاحترافي حتى الآن، 3 أغاني هم؛ «عم بكبر» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع Motiff،والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج فادي حداد، و «بكرا التاريخ» من ألحان خالها الفنان ​جاد القطريب،​ وكلمات الشاعر ​سمير نخلة، وقد صورتها في لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج ديفيد زيني، بالإضافة لأغنية باللغة الإنجليزية بعنوان « Party Language»