- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية لين الحايك بعيد ميلادها الـ16 في أجواء مبهجة بمنزلها في حضور مجموعة من أقرب أصدقائها وأفراد أسرتها
لين شاركت متابعيها بصورة من الحفل، ظهرت فيها أمام قالب كيك يحمل رقم «16»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.
يُذكر أن لين اشتهرت في العالم العربي بعد فوزها بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من برنامج The Vooce Kids، وكانت ضمن فريق النجم العراقي كاظم الساهر.
من ناحية أخرى، طرحت لين في مشوارها الغنائي الاحترافي حتى الآن، 3 أغاني هم؛ «عم بكبر» من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع Motiff،والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج فادي حداد، و «بكرا التاريخ» من ألحان خالها الفنان جاد القطريب، وكلمات الشاعر سمير نخلة، وقد صورتها في لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج ديفيد زيني، بالإضافة لأغنية باللغة الإنجليزية بعنوان « Party Language»
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة The Vooce Kids لين الحايك تحتفل بعيد ميلادها الـ16.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.