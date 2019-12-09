أحلام بإطلالة مكررة في حفلها الثاني بعمان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الإماراتية حفلها الثاني في أوبرا سلطنة عمان مساء الجمعة 6 ديسمبر، وسط حضور كثيف من جمهورها.

الفنانة الإماراتية أطلت في الحفل بفستان باللون البيج، مزين بالريش عند الأكمام، وهو من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد.

وقد لفت أنظار الجمهور تشابه فستان أحلام بفستان كانت قد ارتدته سابقا، في شهر أغسطس عام 2018، وذلك أثناء إحيائها حفلا في الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتدت فستان طويل باللون السماوي مزين بالريش عن الأكمام أيضا.

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وكانت قد فوجئت الفنانة الإماراتية أحلام، أثناء إحيائها للحفل غنائي بدخول ابنها “فاهد” المفاجئ على المسرح.

نجل الفنانة الإماراتية فاجئها بوجوده على المسرح بعد انتهائها من وصلتها الغنائية، فقامت أحلام باحتضانه وتقبيله، وسط تصفيق حار من الحضور.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في دار أوبرا سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر.

أحلام أطلت خلال الحفل بفستان طويل مطبع برسومات ملونة، من تصميم زهير مراد، وعلى الرغم من أناقة الفستان، إلا أنها تعرضت للانتقادات من جمهورها، الذين أكدوا أن الفستان لا يليق بحفل في دار الأوبرا، وأنه يليق أكثر بحفل عشاء أو غداء.