رانيا فريد شوقي تكشف: حصلت على لقب مطلقة في سن 16

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لأول مرة تحدثت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن زواجها في سن صغير، حيث كانت في سن الـ 16 عاما.

رانيا فريد شوقي قالت إنها تعرفت على شاب في سن صغير، وصمم والدها الفنان فريد شوقي أن يتم عقد قرانها، ولكن لم يتم الزفاف.

الفنانة المصرية أشارت خلال حوارها ببرنامج «تحيا الستات» مع راغدة شلهوب، إلى أن الخلافات دبت بينها وبين خطيبها بسبب صغر سنها، وتم فسخ عقد القران.

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رانيا فريد شوقي تزوجت أكثر من مرة، فتزوجت من والد ابنتيها عاطف عوض، ثم انفصلت عنه بعد سنوات، وتزوجت بعدها من الفنان مصطفى فهمي، وانفصلت عنه أيضا بعد طلاق 3 مرات متتالية.

الفنانة المصرية تزوجت منذ سنوات أيضا من تامر الصراف، ومازالت تعيش معه حياة زوجية مستقرة.

يذكر أن رانيا فريد شوقى كان يعرض لها مسرحية “الملك لير” والذى يشارك فى بطولته يحيى الفخرانى ومحمد فهيم ومحمد فراج.

وكانت آخر أعمال رانيا فريد شوقى مسلسل “عوالم خفية” الذى يقوم ببطولته عادل إمام وتأليف أمين جمال وإخراج رامى إمام.