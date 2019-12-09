هيدي كرم توجه نصيحة للأمهات.. رفقا بالأبناء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية هيدي كرم نصائح للأمهات بشأن تربية أولادهن بطريقة سليمة.
هيدي كرم قالت إن هناك عدد كبير من الأمهات تقعن في خطأ الضغط على ابنائهن بشكل كبير، مما يسبب عقدة كبيرة للأطفال وهم في سن صغير.
الفنانة المصرية قالت إن هناك أم اتصلت لتشكو من ابنتها التي تبلغ 11 عاما، بسبب عدم تركيزها في المذاكرة، واتضح بعد ذلك أن الأبنة بطلة رياضية وتتمرن بشكل يومي للساعة العاشرة مساء.
أضافت هيدي كرم: «أنتي يا أم عايزة ابنك ولا بنتك متفوق دراسيا، بطل رياضي، بيتمرن 5 او 6 أيام في الأسبوع” لافتة إلى أن الأمهات تريد أولادها بعد كل هذا الإجهاد أن يستذكروا دروسهم بهمة ونشاط ثم يعاودون الذهاب للمدرسة لقضاء يوم دراسي طويل من أجل ماذا؟».
هيدي أشارت إلى أن أحلام الأمهات أحيانا تكون زائدة عن الحد، مما يتسبب في الضغط على الأطفال، لافتة إلى أنه لا يمكن المساواة بين الطفل المتفرغ للدراسة والطفل الذي يمارس تمارين رياضية.
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