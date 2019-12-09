حرب كلامية بين نسرين أمين والمخرج محمد سامي

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

عاد المخرج المصري محمد سامي، للهجوم مجددًا على الفنانة نسرين أمين، بسبب الخلافات القديمة بينهما وبالتحديد من وقت تصوير مسلسل “الأسطورة” والذي عرض في 2016.

وقال محمد سامي، في تصريحات صحفية له: “نسرين اتهمتنى كدب إنى حذفت مشاهد لها من المسلسل علشان مى عمر، وإنى ضيّعت عليها فرصتها، هى نسرين أساساً عملت إيه فى الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟، هى فاكرة نفسها نجمة دراما، نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دى إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال”.

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في الوقت نفسه ردت نسرين أمين، على تصريحات محمد سامي صضدها في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق )”.

وأضافت: “الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل مني”.

يذكر أن محمد سامي يعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد بعنوان “البرنس” مع النجم محمد رمضان من تأليف وإخراجه وإنتاج شركة سينرجي للعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، إيمان العاصي، ريم سامي، أحمد داش، عبدالرحمن أبو زهرة وعدد آخر من الفنانين.