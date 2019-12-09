صابرين في أحدث ظهور بعد تخليها عن الحجاب تحصل على جائزة أفضل ممثلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية صابرين، في مهرجان نجم العرب في دورته الرابعة، والذي أقيم مساء أمس السبت 7 ديسمبر، وذلك في أول ظهور رسمي لها بعد خلعها للحجاب.

صابرين حصلت خلال الحفل على جائزة أفضل ممثلة كوميدية لعام 2019، وأطلت بشعرها القصير، والذي اعتمدت فيه لون شعر جديد وجرئ في الوقت نفسه.

وكانت الفنانة صابرين قد أثارت حالة ضجة واسعة بعد تخليها عن الحجاب، بسبب التصريحات التي أطلقتها، والتي قالت فيها: “سألت نفسي كتير، أنا صح ولا غلط.. لكن السوشيال ميديا تعبتني نفسيًا، وأنا طول عمري بعمل أدوار محترمة وربيت ولادي تربية محترمة”.

Advertisements

وأضافت: “إيه اللي عملته غلط عشان كل شوية أتشتم، الناس عمالة تكتب شتايم، كان في حرب عليا.. ما ذنب أولادي.. ارتداء الحجاب أو خلعه أمر بيني وبين ربنا.. ربنا مش هيحاسبنا عشان حتة طرحة.. ربنا رحمن رحيم، سيبوني بقا.. لما أنزل القبر ربنا اللي هيحاسبني”.

وتسببت تصريحات صابرين، في هجوم شديد عليها واتهمها البعض بالاستخفاف بالحجاب، وهاجمها الإعلامي تامر أمين، وطالبها بمراجعة نفسها بسبب تصريحاتها.