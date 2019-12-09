بسبب رقصة في الشارع.. زوجة أحمد الفيشاوي تشتبك مع الفانز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو وهي ترقص في الشارع احتفالًا بسياراتها الجديدة.

ندى الكامل، تلقت العديد من التعليقات السلبية بعد انتشار الفيديو والحديث عن ثمن السيارة الجديدة.

زوجة أحمد الفيشاوي، ردت على هذه الانتقادات بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قالت فيه: “إنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضين، وأنا قررت ابقي زيكوا، عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي ثمنها 2 مليون و600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل”.

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وأضافت: “إنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئة.. عربيتي E CALSS COUPE، مش cla ولا اللي قولتوه ده، يا رخمين يا جهلة، لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف، كل إنسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير، وأنا أتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزه حاجة غير الصحة وراحة البال والنوم من غير هم أو خوف إني هصحي بكره ولا خلاص”.

واختمت حديثها: “وده إحساس مريع وهلع، وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة أوعوا تنسوها، حسوا بنعمة الصحة ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقة بصلة، يا رخمين”.

من ناحية أخرى يواصل أحمد الفيشاوي، تصوير مشاهده في فيلم “أشباح أوروبا” إلى جانب هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.