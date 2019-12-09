ابن بلقيس لا يشبهها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة اليمنية بلقيس متبابعيها وشاركتهم بصورة جديدة لمولودها الأول والوحيد «تركي» من حملة إعلانية لصالح إحدى منتجات العناية بالأطفال، والتي تمثل الفنانة مع ابنها وجهاً إعلانياً لها.

وفي الوقت الذي حرصت فيه بلقيس على اظهار وجه ابنها من زاوية جانبية في الصورة، لفت أغلب فانز النجمة اليمنية إلى قوة الشبه بين تركي ووالده، متغزلين في وسامة ملامحه، كما طلب بعضهم من الفنانة الشابة نشر صورة كاملة لطفلها، ومن أبرز تعليقات الفانز: «فديته نسخة من أبوه»، «الله يحفظه كتير كيوت»، «ما شاء الله يجنن».

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب مؤخراً لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.