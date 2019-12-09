الأسود ينطق على جسد ياسمين صبري ويزيدها حسنًا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
غازلت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».
ياسمين اختارت لها فستان أسود أنيق وبسيط، أظهر جمال ونعومة بشرتها، بينما وضعت ماكياج براقًا، ورفعت شعرها لأعلى لتمنح لجمهورها طلة ساحرة.
جمهور ياسمين تغزل في صورها من خلال عدد كبير من التعليقات التي استحسنت اللون الأسود عليها.
على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية” من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.
الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي شارك ببطولته عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد صلاح حسني، نهال عنبر، هنادي مهنا، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، وغيرهم.
المسلسل حقق نجاحا كبيرًا، كما انجذب الجمهور لقصة الحب القائمة بين داليدا بطلة العمل وعلي البارون والذي قام بدوره الفنان أحمد صلاح حسني.
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