محمد أنور يخوض أولى بطولاته الدرامية بـ«إسعاف يونس»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان المصري ونجم مسرح مصر محمد أنور حالياً، من أجل لعب أولي بطولاته الدرامية المنفردة، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “إسعاف يونس” تعاقد عليه مؤخراً مع شركة سينرجي، ومن المفترض أن يبدأ تصوير العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.
والعمل الجديد مسلسل من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر أن يتم عرضه خارج موسم دراما رمضان، حيث أشار إلى ذلك محمد أنور في تصريحات صحفية قائلا : نستعد حالياً من أجل تصوير العمل، الذي استقررنا علي أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني بالإتفاق مع الشركة المنتجة.
وكان محمد أنور، قد شارك خلال موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “طلقة حظ” مع مصطفي خاطر، كما شارك خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة”، والعملين من انتاج شركة سينرجى.
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