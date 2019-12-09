شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة حفلات عاصى الحلانى فى ديسمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب اللبناني عاصي الحلاني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الحالي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة، وبعد ذلك يأتي لمصر لإحياء في حفل غنائي يوم رأس السنة بإحدى الفنادق الكبرى بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يغنى عاصي مجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها معجبيه ومحبيه ، بالإضافة إلى حضور الجاليات العربية هناك.

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وطرح عاصي الحلاني مؤخراً كليب "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى انتهى عاصى، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.