شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نوال الزغبى تتألق فى حفلها بموسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، حفلاً ناجحاً فى المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالى الـ 7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.

وقدمت نوال عددا كبيرا من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، "كده باى" "الناس العزاز" و"أغلى الحبايب" "شو أخبارك" و"مين حبيبي أنا" ، كما غنّت الخليجي "عادي" و"غريب الراى" وأهدت الشعب السعودى أغنية "جنة جنة"، وغيرها.

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يذكر أنّ نوال الزغبى تسافر الأسبوع المقبل إلى دبي لتحيي حفلاً ضخماً في القرية العالمية على أن تعود إلى بيروت لتتابع التحضيرات لجديدها.

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