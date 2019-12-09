شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون لأول مرة مع أحمد حسين في ألبومها الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات مع الملحن أحمد حسين لأول في أغنية بألبومها الجديد، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي هاني يعقوب،ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم في الأيام المقبلة.

وكان آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتى قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذى شارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلانى، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

يُذكر أن أبرز أغانى جنات، كل من أغنية "أنت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادى أظلم"، و"واحشنى"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، وغيرها.