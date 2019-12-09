بالصور| مصطفى شعبان في رحلة صيد بالصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بصورٍ، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، خلال رحلة صيد.

وعلق شعبان على الصور: "ما كل من يقبل على الصيد قناص ولا كل من قـال القصايد وزنها.. لو كل من طلع البحر صار غواص الجوهرة لابد يرخص ثمنها".

وشارك شعبان، في الموسم الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "أبو جبل"، بطولة دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبدالله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.