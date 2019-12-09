Maleficent: Mistress of Evil​ لأنجيلينا جولي يحقق 480 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 03:48 صباحاً - حقّق فيلم المخرج يواكيم رونينج الجديد ​Maleficent: Mistress of Evil​ الذي تلعب دور البطولة فيه النجمة العالمية ​أنجلينا جولي Angelina Jolie​ رقماً قياسياً في حجم الإيرادات التي استطاع جمعها منذ طرحه في الصالات .



واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات بلغت 480 مليون دولار.

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الفيلم الذي طرح منذ 17 يوماً فقط في السينمات الأميركية والعالمية يشارك فيه إلى جانب جولي كل من إيلي فانينغ Elle Fanning، وهاريس ديكنسون.





جولي التي عبّرت عن وجهة نظرها في المرأة القوية وصفاتها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإعلان البدء بعرض الفيلم، اعتبرت أنّ تشبيه المراة القوية بالرجل أمر غير دقيق وقالت : "أعتقد أنه، في كثير من الأحيان، تُقدم القصة التي تتحدث عن (إمرأة قوية)، على أنه يتعين عليها أن تضرب الرجل، أو يجب أن تكون مثل الرجل، أو عليها بطريقة ما ألا تحتاج إلى الرجل".

وأضافت: "لذا أعتقد أن هذه رسالة مهمة للفتيات، أن يبحثن عن قوتهن الخاصة، ولكن أن يحترمن ويتعلمن من من هم حولهن".