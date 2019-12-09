كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بكامل اناقتها على شاطىء البحر. وعلقت فيفي عبده على الصورة التي كانت تقف فيها وظهرها للكاميرا: “ايوه بقى اسكوزمي اللي يحصلني يكسرني”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتحدى: “اللي يحصلني يكسرني”.. وعزة مجاهد ترد: “محدش يقدر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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