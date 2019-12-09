كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 02:59 صباحاً - خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الانظار خلال مشاركتها في مهرجان الأفلام القصيرة المقام في دبي بإطلالة ساحرة. وشاركت سيرين عبد النور متابعيها بصور وفيديو من اطلالتها حيث ظهرت بفستان طويل مكشوف الصدر و الذراعين باللون الأزرق الملوكي من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… سيرين عبد النور تخطف الانظار بإطلالة ساحرة في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.