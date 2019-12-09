بعد غياب 30 عاما.. عودة شريهان بمسرحية كوكو شانيل في رأس السنة

الإثنين 9 ديسمبر 2019

بعد غياب طويل يصل لـ 30 عامًا، تعود النجمة المصرية شيريهان للتمثيل بمسرحية "كوكو شانيل"، التي انتهت من تصويرها بالفعل لعرضها في احتفالات رأس السنة على إحدى الفضائيات المصرية.



المسرحية تتناول في قالب استعراضي حياة أيقونة الموضة الفرنسية "كوكو شانيل"، وكتب السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل ومن إخراج هادي الباجوري وإنتاج العدل جروب.

يشارك في المسرحية عدد كبير من الفنانين، على رأسهم ياسمين رئيس، وإنجي وجدان، وعدد من الشباب المشاركين في العمل، اختارهم مخرج المسرحية من خلال عدد من الورش التمثيلية.

صمم الملابس غير الاستعراضية المصمم اللبناني زهير، فيما صمم الملابس الاستعراضية المصمم اللبناني فؤاد سركيس الذي اختارته شريهان بنفسها، فيما تجاوز عدد الفساتين التي صورت بها المسرحية الـ100 فستان.

وأشاد المخرج المصري هادي الباجوري بأداء شيريهان الرائع ووصفها بأنها كانت بنفس المستوى الذي عهدناه وأجمل، معتبرا العرض أول مسرحية موسيقية تضاهي في مستواها مسرحيات برادواي.

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وكان الكاتب مدحت العدل كشف مؤخرا عن تغييرات طرأت على مشروع عودة الفنانة شيريهان إلى عالم الفن، مؤكدا أن المشروع تقرر اختصاره إلى 4 عروض مسرحية كحد أقصى، وأن مسرحية واحدة تم تصويرها بالفعل عن أيقونة الموضة "كوكو شانيل"، واكتملت التحضيرات لتصوير مسرحية أخرى عن مارلين مونرو.

وكانت رسائل حب من الفنانات والجمهور غمرت شريهان في عيد ميلادها منذ يومين، ما دفعها للرد عليها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر، أنا مش لاقيه كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي، قلبي بيشكركم جميعاً، وشكراً لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي.. حبكم حياة".

وتعد شريهان من أهم الفنانات المصريات، حيث بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها في المسرح "سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، وشارع محمد علي".

كما قدمت للسينما العديد من الأفلام أهمها "الطوق والأسورة، المرأة والقانون، فضيحة العمر، عرق البلح، ميت فل، خلي بالك من عقلك، وكريستال"، وغيرها من الأفلام السينمائية.

وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأعمال منها "دمي ودموعي وابتسامتي"، بالإضافة لفوازير رمضان على مدى سنوات عديدة.

وتوقفت شيريهان عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية أثرت على عملها قبل أن تعلن عودتها للفن عام 2017 في حفل كبير برعاية "العدل جروب".