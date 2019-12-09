حنان رضا ترقصُ في الشارع فرحًا بتتويج منتخب البحرين بخليجي 24!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة حنان رضا مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في الشوارع فرحًا بفوز منتخب بلادها البحرين ببطولة خليجي 24 لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السعودية بهدف دون رد.

وظهرت رضا وهي ترتدي بنطالًا و"بدي" ضيقًا وتحمل علم البحرين في يدها وسارت على الطريق ترفرف بالعلم وتتغنّى وهي سعيدة بفوز بلادها بالبطولة.

ولم تكن حنان الوحيدة التي جابت شوارع البحرين باحتفالها، فقد تغنّت جميع القطاعات الإعلامية والفنية والجماهيرية باللقب "الغالي" نظرًا لأنه يُعد أول ألقاب الأحمر البحريني، كما أشادوا بالمستوى المميز الذي قدّمه اللاعبون في الملعب منذ بدء البطولة، مؤكّدين بأنه حقّق الأمنيات والطموحات التي طال انتظارها.

وحنان رضا هي فنانة بحرينية عرفها الناس من خلال مشاركتها الموسم الثاني من برنامج أراب آيدول، وشاركت في برنامج صوت السهارى وبالتمثيل في مسرحية "مواطن قليل الدسم" التي كانت من إخراج المخرجة والممثلة البحرينية شذى سبت.

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وأطلقت الفنانة حنان رضا في أواخر 2015 فيديو كليب "سمّوا عليه" ولاقت الأغنية نجاحًا باهرًا في الخليج وتخطّت 25 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

واصلت الفنانة البحرينية نجاحها بفيديو كليب ديو "نعمة الله" مع المغني والملحن العراقي عبد الله الهميم وحقق على اليوتيوب أكثر من 20 مليون مشاهدة.

وأصدرت الفنانة في أواخر العام 2016 أغنيتها "لف و دور" من كلمات وألحان الشاعر عبد العزيز العبكل وحقّقت نجاحًا باهرًا، حيث اجتازت المليون مشاهدة في مدة 4 أشهر فقط.

ومؤخرًا طرحت الفنانة حنان رضا أغنية جديدة بعنوان "يطول بعمرك"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، كما أصدرت أغنية "إلا زعلك"، بمشاركة الفنان خالد بوصخر، إضافة إلى أغنية "حالتي صعبة"، من كلمات وألحان عبد السلام محمد، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس وماستر طيف عادل، والكليب من إخراج خليل المالود.