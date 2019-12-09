شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يطرح نسخة جديدة من أغنية "سلام عليك" تزامنا مع احتجاجات العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب العراقى كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق.
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان على ”فيس بوك“ الإصدار الجديد للأغنية، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.
وكان الساهر، تمنى فى تصريحات سابقة، اعتماد أغنيته "سلام عليك على رافديك"، نشيدًا وطنيًا للعراق، وهى من كلمات الشاعر أسعد الغريرى، قائلا: "لو تم هذا فإنه شرف عظيم".
يشار أن النشيد الوطنى الحالى للعراق، اختاره الحاكم الأمريكى بول بريمر، بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطينى إبراهيم طوقان، ألحان اللبنانى محمد فليفل.
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