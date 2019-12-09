شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات فعاليات موسم الرياض، الذي لم يتم الاستقرار على موعده بشكل نهائي حتى الآن، ومن المقرر أن يقدم كفوري خلال الحفل أغاني جديدة وقديمة.

من ناحية أخرى سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

وكان كفوري قد طرح أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

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يذكر أن آخر حفلات وائل كفوري كانت بدبي بأحد الفنادق الكبرى يوم 22 نوفمبر الماضي، بمشاركة المطرب ملحم زين.