شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلافه مع ياسمين صبرى.. القصة الكاملة لخناقة المخرج محمد سامى ونسرين أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نسرين أمين ممثلة درجة خامس".. بهذا التعبير، وصف المخرج محمد سامى، الفنانة نسرين أمين، والتى عملت معه فى مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقتها، إلا أن المسلسل، والذى كان يضم عدة نجمات، لم يمر مرور الكرار، حيث شهد العديد من الخلافات من بينها ياسمين صبرى والمخرج محمد سامى.



محمد سامى

الخلافات المتعلقة بمسلسل "الأسطورة"، لم تنته رغم عرض المسلسل من 3 سنوات، حيث تحدث المخرج محمد سامى عن نسرين أمين، وهاجمها ووصفها بأنها ممثلة درجة خامسة، وأضاف فى تصريحات صحفية أنها كانت تغير من زوجته الفنانة مى عمر، والتى كانت تشارك فى أحداث المسلسل.

وتابع سامى، نسرين فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة لأن دى إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".



نسري امين



نسرين على فيس بوك

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نسرين لجأت إلى صحفتها للرد على تصريحات المخرج محمد سامى، ولكن دون أن تذكر اسمه، حيث قالت نسرين بطريقة ساخرة "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى.

وفى نفس السياق، دخلت الفنانة ياسمين صبرى على الخط، ودافعت عن نسرين قائلة "هو احنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش فى ناس عايشة فى الماضى ومش قادرين يتخطوا إدمانهم ... انتى ست الستات"



ياسمين صبرى



نسرين وياسمين

لترد عليها نسرين أمين قائلة، "غلابة الماضى يطاردهم.. انتى قمر ونجمة وشاطرة ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة".