شكرا لقرائتكم خبر عن "المسيح".. اعرف القصة الكاملة للمسلسل المثير للجدل قبل عرضه بأيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع أعياد الميلاد، تداول مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الإعلان الترويجى لمسلسل "المسيح"، والذى تنتجه إحدى شركات الإنتاج الرقمية، حيث يتكون الموسم الأول من المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر أن يعرض مع بداية العام 2020.

المسلسل يقوم ببطولته مهدي دهبى، وهو ممثل بلجيكى وتشاركه الممثلة الأميركية ميشيل موناجان، وتدور أحداثه حول شخص لديه قدرات قارقة، وقدرة على صنع المعجزات، ويطارد من الـ CIA، الاستخبارات الأمريكية.



صورة من المسلسل

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ألمحوا إلى وجود خيط رفيع فى هذه الشخصية المقدمة فى المسلسل الجديد بين "المسيح"، و"المسيح الدجال"، وهو ما أدى إلى استياءهم.

وبحسب الإعلان الترويجى، فلم يشر المسلسل إلى أن المقصود هو "المسيح" أو "المسيح الدجال"، ولكن ردود الفعل على السوشيال ميديا كانت غاضبة.

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مشهد من أحداث المسلسل

الأحداث تتدو ر حول هذا الشخص الذى تتعقبه وكالة الاستخبارات الأمريكية، وتحاول إحدى الضابطات القبض على الشخصية ذات القدرات الفائقة، حيث يقول هذا الشخص حينما يُسأل من هو ، إنه مرسل من والده لمساعدة الناس.

سيندي هولاند، إحدى المسئولين عن الشركة المنتجة للمسلسل، قالت إن هذا العمل سيكون رائعا للمشاهدين من جميع الأديان، وإنه مليء بالدراما المثيرة والشخصيات متعددة الطبقات"، وذلك بحسب موقع nypost.

مايكل بتروني، كاتب المسلسل يقول إن الحلقات ستطرح سؤالا هاما، وهو هل هذا الشخص مرسلا من الله أم أنه خدعة من أجل تفكيك النظام العالمى، والإجابة ستكون من خلال وجهات نظر مختلفة من ضابطة الاستخبارات الأميركية، وضابط أخر إسرائيلي، وأخر رجل دين من أصول لاتينية، ولاجئ فلسطينى.