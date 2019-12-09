شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يسجل تتر البداية والنهائية لـ مسلسل "اتنين في الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الموزع الموسيقي أحمد العسال، في أغنية تتر البداية والنهائية بمسلسل "اتنين في الصندوق" لـ أوس أوس، وحمدي الميرغني.

أغنية البداية تحمل اسم "قالولنا زمان: من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع الموسيقي أحمد العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح وجيتار باسم سعيد، أما أغنية النهائية بعنوان "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وكانت آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عزوالملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.

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يذكر أن مسلسل " أتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.