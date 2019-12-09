أحمد حلمي يحكي قصة معجب فقد وزنه بسبب "إكس لارج": "الله يرحمك يا أشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى الفنان أحمد حلمي، قصة أحد معجبيه، الذي توفى ونعاه عبر ستوري في حسابه الشخصي بـ"انستجرام".

ونشر حلمي، صورة تجمعه معه، قائلاً: "في الصورة دي.. أشرف الله يرحمه كان متردد ‏جدًا إنه يروح يتصور مع أحمد حلمي، فلما راح له قاله إن أنت السبب في إني أخس بطريقة كبيرة بسبب فيلم ‏إكس لارج، فأحمد حلمي اتبسط منه وقاله تعالى نتصور سوا وأنا اللي هاخد السيلفي، وكان مبسوط جدًا بيها، ‏ربنا يرحمه ويغفر له وينور قبره".‏

وطلب حلمي، من متابعيه الدعاء له: "الله يرحمك يا أشرف.. أدعوله".‏

وكانت آخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎

