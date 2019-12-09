أحمد حلمي يحكي قصة معجب فقد وزنه بسبب "إكس لارج": "الله يرحمك يا أشرف"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
روى الفنان أحمد حلمي، قصة أحد معجبيه، الذي توفى ونعاه عبر ستوري في حسابه الشخصي بـ"انستجرام".
ونشر حلمي، صورة تجمعه معه، قائلاً: "في الصورة دي.. أشرف الله يرحمه كان متردد جدًا إنه يروح يتصور مع أحمد حلمي، فلما راح له قاله إن أنت السبب في إني أخس بطريقة كبيرة بسبب فيلم إكس لارج، فأحمد حلمي اتبسط منه وقاله تعالى نتصور سوا وأنا اللي هاخد السيلفي، وكان مبسوط جدًا بيها، ربنا يرحمه ويغفر له وينور قبره".
وطلب حلمي، من متابعيه الدعاء له: "الله يرحمك يا أشرف.. أدعوله".
وكانت آخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.
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