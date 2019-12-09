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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
هنأ المؤلف والسيناريست مدحت العدل، الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر حسابه في "تويتر".
وغرّد العدل: "إلى ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها.. كل سنة وأنتِ (شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقًا وفنًا وإنسانيًا وإحساسًا".
وردت شريهان عليه عبر"تويتر": "ربنا ما يحرمني أبدًا منك.. أنا عايشة وبعيش بحبكم.. وحبكم هو كل زادي وشفائي وزوادي أعظم شرف ونعمة.. والله والله وربي أعلم بصدق قلبي، أن حبكم كتير وكبير قوي عليا! دي حقيقة بجد في حد ذاتها مرعبة والحفاظ عليها وعليكم صعب".
وأضافت: "أنا عارفة وجربت شقائها وتعبها للحفاظ عليكم.. لكن بإذن الله أكون قد حبكم واحترامكم وأكمل مشواري في قلوبكم ويارب يارب أحافظ على نفس الحب والمكانة.. شكرًا شكرًا شكرًا الأستاذ الكبير مدحت العدل".
واحتفلت شريهان بعيد ميلادها الـ55، الجمعة الماضية، إذ انها من مواليد 6 ديسمبر 1964.
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل متبادلة بين شريهان ومدحت العدل في عيد ميلادها.. هذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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