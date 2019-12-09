محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: هيدي كرم نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها داخل "الجيم". هند عبدالحليم نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس سوداء. ياسمين رئيس نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. إنجي شرف Advertisements نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في احد الكافيهات. مجدي كامل نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بلاعب منتخب مصر رمضان صبحي. سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "كلبها". سعد رمضان نشر المطرب اللبناني سعد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام شاطئ البحر. لطيفة نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم في الجيم ومجدي كامل بصحبة رمضان صبحي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.