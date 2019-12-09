"تستاهلون الفرحة".. هكذا تفاعل نجوم الفن مع فوز البحرين في "خليجي 24"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص نجوم الفن على التفاعل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب البحرين على المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي "خليجي 24" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.
ونرصد لكم أبرز ردود أفعال الفنانين، في التقرير التالي:
صلاح عبد الله
كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "مبروك البحرين الشقيق بفوزه الصعب على السعودية الشقيق".
راشد الماجد
فيما كتب الفنان السعودي راشد الماجد، عبر حسابه على "تويتر": "فوز المنتخب البحريني على منتخبنا السعودي.. أحلى من العسل على القلب".
أحلام
وكتبت الفنانة أحلام الإماراتية، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "فرحة البحرين، نور العين فرحتنا كلنا.. كلنا واحد، خليجنا واحد، وشعبنا واحد.. مبروووووك تستاهلون الفرحة يا قطعة من القلب".
يذكر أن الهدف الوحيد في المباراة سجله نجم المنتخب البحريني محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وأضاع المنتخب السعودي فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة عندما أهدر سلمان الفرج قائد "الأخضر" ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.
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