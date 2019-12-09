شاهد: وصلة رقص شعبي لـ مايا دياب وسعد الصغير في بوليفارد موسم الرياض

ظهرت الفنانة مايا دياب داخل إحدى الكافيهات الواقعة في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض، برفقة المطرب المصري سعد الصغير.

وأظهر مقطع فيديو مايا دياب وهي تتراقص بجانب سعد الصغير، وسط حضور عدد من الجماهير.

وكانت مايا دياب التي حضرت بدعوة خاصة للمشاركة في إحدى المسرحيات في الرياض، حيث أثارت الجدل أثناء تجوّلها في البوليفارد، وتعرّضت لانتقادات من الجمهور المتواجد أثناء تجوّلها، مما جعلها تغادر المكان.

وانطلق مؤخرًا عرض مسرحية “لوكاندة الأوباش” ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية لتستمر حتى يوم 7 ديسمبر، وهي تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي، ويشارك في بطولتها عدد من النجوم من بينهم: ماجد المصري، وحسن الرداد، وبدرية طلبة، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.