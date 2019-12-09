بالفيديو: حفل فارس كرم في أستراليا يتحول إلى معركة.. 6 إصابات منهم حالة حرجة!

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن حفل الفنان اللبناني فارس كرم في أستراليا تحوّل إلى معركة، نتيجة اقتحام مجموعةٍ من الرجال المكان وبدأوا بطعن عدد من الأشخاص.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة من مركز «لا ميراج» للاستقبال والمؤتمرات بمدينة ميلبورن الأسترالية والمُقام فيها الحفل، وهي مليئة بالجماهير أثناء استماعهم لإحدى أغنيات فارس كرم، لتدخُل بعدها مجموعة من الرجال يحمل أحدهم يحمل سكيناً ضخماً، ويبدأون الشجار مع آخرين، لتنتشر الدماء على أرضية المكان.

كما أظهرت إحدى الصور رجلاً يقوم بضرب شخصٍ آخر بأنبوب معدني على رأسه، بينما يقوم آخرون بتسديد اللكمات لعددٍ من الحضور.

وعن الإصابات أفادت الصحيفة بأنَّ 6 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح جراء طعنات السكين، واشارت إلى أنَّ أحدهم وهو رجلٌ في التاسعة والعشرين من عمره دخل في حالة صحية حرجة، فيما خضع 3 آخرون إلى عمليات جراحية جراء الهجوم الذي حدث فجر أمس.

وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أنَّ المهاجمون كانوا قد حضروا إلى حفل فارس كرم قبل بدايته لكن تم طردهم، ليعودوا من جديد إلى المكان ثم تشاجروا مع الموظفين بحلول الساعة الثانية، وبعدها دخلوا إلى مكان الحفل وقاموا بالتهجم على الوجودين.

وعلى إثر هذا الهجوم، أعلنت الشرطة الأسترالية عن فتحها تحقيقاً في الحادثة، في حين لم يتم توجيه الاتهامات لأحد حتى الآن، فيما لم يصدر أي تعليق من الفنان اللبناني حتى الآن عن الحادثة التي شهدها حفله، واكتفى بنشر مقاطع فيديو تُظهر جانباً من الحفل عبر حسابه على تويتر.