فيديو.. مايا دياب وأوس أوس وحمدي المرغني يمدحون بدرية طلبة

نشرت الفنانة القديرة بدرية طلبة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله نجوم مسرحية لوكاندة الأوباش وهم يمدحون بدرية.

وعلقت الفنانة بدرية طلبة على الفيديو قائلة: مايا حمدي بدر حمدي المرغني أوس أوس.. بحبكم.

يذكر أن مسرحية لوكاندة الأوباش بطولة كل من ماجد المصري، حسن الرداد، هالة فاخر،

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حمدي الميرغني، سعد الصغير، بدريه طلبة، مايا دياب، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، إنجي علي، وهي من تأليف محمد عز وأحمد فوزي، وإخراج الدكتور أشرف زكي.

يشار إلى أن الفنان عصام كاريكا، من المقرر أن يغني خلال أحداث المسرحية، ومن المقرر أن تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي.