دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ هشام جمال بعد تكريمه في مهرجان العرب

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة للمنتج هشام جمال، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا بعض الصور التي تجمعها بالمنتج هشام، وعلقت عليها قائلة: ألف مبروك يا هشام جايزة أفضل منتج في الوطن العربي

٢٠١٩ ربنا يوفقك دايما لإنك ما شاء الله موهوب و مجتهد جدا و انا مبسوطة الحمد لله علي أعمالنا مع بعض اللي ربنا كرمنا و نجحنا فيها، يا رب دايما في نجاح.

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يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال، شاركا في بطولة مسلسل بدل الحدوتة تلاتة، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، علاء زينهم، محمد أوتاكا، سلوى محمد علي.