"ممثلة درجة خمسة".. خلاف جديد بين المخرج المصري محمد سامي ونسرين أمين

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالإثنين 2019/12/9 01:57 ص بتوقيت أبوظبي
الخلاف بين نسرين أمين ومحمد سامي بدأ عام 2016 - أرشيفية
ردت الفنانة المصرية نسرين أمين على تصريحات مواطنها المخرج محمد سامي ضدها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ليتجدد الخلاف العلني بينهما مرة ثانية.
وقالت "أمين": "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمدلله على نعمة القبول.. الحمدلله على نعمة الشكل الجميل.. الحمدلله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمدلله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل مني".
الحرب الكلامية بين نسرين أمين ومحمد سامي بدأت بعد عرض مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث اتهمت الأولى مخرج المسلسل بحذف مشاهد من دورها وزيادة عدد مشاهد زوجته الفنانة مي عمر.
ومنذ أيأم اشتعل الخلاف بينهما مجددا بعدما عاود "سامي" الهجوم على نسرين أمين، ووصفها بأنها "ممثلة درجة خامسة وتغار من زوجته"، الأمر الذي دفع الأخيرة للرد عليه.
يذكر أن محمد سامي هاجم أيضا في تصريحات صحفية مؤخرا ياسمين صبري، وقال عنها "مبتعرفش تتكلم".
من ناحية أخرى يواصل "سامي" التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "البرنس" من بطولة محمد رمضان وغادة عادل وروجينا وعبدالرحمن أبوزهرة، والمسلسل من إنتاج سينرجين ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.
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